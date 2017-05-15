В Москве откроется Культурный центр Андрея Вознесенского

© ГодЛитературы.рф

12 мая в Москве состоится презентация проекта Музея и Культурного центра Андрея Вознесенского.

Идея создания культурного центра принадлежит вдове поэта Зое Богуславской и ее сыну Леониду Богуславскому. В 2011 году они учредили независимый Благотворительный фонд имени поэта Андрея Вознесенского, который реализует собственные культурные проекты, главным из которых является присуждение премии «Парабола».

В 2016 году Зоей и Леонидом Богуславскими было принято решение о создании Центра Андрея Вознесенского. Миссия центра — не только сохранение памяти о Вознесенском и популяризация его наследия, но и осмысление его творчества в современных плоскостях искусства, поиск новых интерпретаций в литературе, музыке, живописи и скульптуре. Для исследователей и поклонников творчества Вознесенского будет предоставлен открытый доступ к уникальным архивным материалам.

Постоянная экспозиция центра будет посвящена творчеству Андрея Вознесенского — будет воссоздан кабинет поэта, в котором посетители смогут увидеть личные вещи, письма, автографы стихотворений, уникальные фотографии.

В центре планируется проведение концертов, кинопоказов, творческих вечеров, передающих атмосферу знаменитых поэтических чтений. Также в нем будут работать библиотека-медиатека с изданиями произведений Вознесенского, кинолекторий, образовательная мультимедийная зона, кафе, магазин с книжной и сувенирной продукцией.

На презентации в Культурном центре Андрея Вознесенского (ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 3) в день рождения поэта 12 мая выступят учредитель и председатель Благотворительного фонда имени поэта А. Вознесенского, председатель и автор премии «Парабола», автор проекта и художественный руководитель Культурного центра Андрея Вознесенского Зоя Богуслваская и учредитель Благотворительного фонда имени поэта А. Вознесенского, председатель попечительского совета Леонид Богуславский.

Участие в презентации подтвердили Олег Табаков, Олег Меньшиков, Алла Демидова, Кирилл Серебренников, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Владимир Григорьев, Вадим Абдрашитов, Евгений Гришковец, Борис Мессерер, Владимир Урин, Леонид Печатников и другие.



