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Госоркестр Татарстана записал все концерты Шостаковича

News_detailed_picture© Фирма «Мелодия»

На фирме «Мелодия» вышли инструментальные концерты Шостаковича в исполнении молодых солистов – лауреатов XIV и XV Международных конкурсов имени П.И. Чайковского — и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», издание «Александр Сладковский. Шостакович: Все концерты» представляет собой первую часть «грандиозного проекта записи симфонической музыки Шостаковича, осуществленного Александром Сладковским и Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан в 2016 году, в год 110-летия со дня рождения композитора».

В комплект входят три диска. На первом записаны фортепианные концерты, на втором — скрипичные, на третьем — виолончельные.

В записи приняли участие солисты:

  • Лукас Генюшас (фортепиано) — лауреат II премии XV конкурса Чайковского;
  • Дмитрий Маслеев (фортепиано) — лауреат I премии XV конкурса Чайковского;
  • Сергей Догадин (скрипка) — лауреат II премии XIV конкурса Чайковского;
  • Павел Милюков (скрипка) — лауреат III премии XIV конкурса Чайковского;
  • Александр Бузлов (виолончель) — лауреат II премии XIII конкурса Чайковского и III премии XV конкурса Чайковского;
  • Александр Рамм (виолончель) — лауреат II премии XV конкурса Чайковского.
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