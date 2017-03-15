Госоркестр Татарстана записал все концерты Шостаковича© Фирма «Мелодия»
На фирме «Мелодия» вышли инструментальные концерты Шостаковича в исполнении молодых солистов – лауреатов XIV и XV Международных конкурсов имени П.И. Чайковского — и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.
Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», издание «Александр Сладковский. Шостакович: Все концерты» представляет собой первую часть «грандиозного проекта записи симфонической музыки Шостаковича, осуществленного Александром Сладковским и Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан в 2016 году, в год 110-летия со дня рождения композитора».
В комплект входят три диска. На первом записаны фортепианные концерты, на втором — скрипичные, на третьем — виолончельные.
В записи приняли участие солисты:
- Лукас Генюшас (фортепиано) — лауреат II премии XV конкурса Чайковского;
- Дмитрий Маслеев (фортепиано) — лауреат I премии XV конкурса Чайковского;
- Сергей Догадин (скрипка) — лауреат II премии XIV конкурса Чайковского;
- Павел Милюков (скрипка) — лауреат III премии XIV конкурса Чайковского;
- Александр Бузлов (виолончель) — лауреат II премии XIII конкурса Чайковского и III премии XV конкурса Чайковского;
- Александр Рамм (виолончель) — лауреат II премии XV конкурса Чайковского.
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