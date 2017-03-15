Госоркестр Татарстана записал все концерты Шостаковича

На фирме «Мелодия» вышли инструментальные концерты Шостаковича в исполнении молодых солистов – лауреатов XIV и XV Международных конкурсов имени П.И. Чайковского — и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», издание «Александр Сладковский. Шостакович: Все концерты» представляет собой первую часть «грандиозного проекта записи симфонической музыки Шостаковича, осуществленного Александром Сладковским и Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан в 2016 году, в год 110-летия со дня рождения композитора».

В комплект входят три диска. На первом записаны фортепианные концерты, на втором — скрипичные, на третьем — виолончельные.

В записи приняли участие солисты: