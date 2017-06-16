Арт-группа ZukClub украсит Цхинвал огромными фресками

Художники ZukClub работают над одной из фресок проекта «Наследие» © ZukClub

В течение 2017 года ZukClub, группа художников-монументалистов, работающих в стиле стрит-арт, планирует создать в Цхинвале в Южной Осетии фрески общей площадью более тысячи квадратных метров.

Свой проект художники назвали «Уместные». Героями фресок станут жители города, простые люди разных профессий, каждый со своими ценностями, со своей судьбой и историей. Проект позволит каждому увидеть в этих историях что-то близкое и тем самым проникнуться состраданием, которого, по мнению членов арт-группы, очень не хватает в современном мире капитализма и технического прогресса.

Проект будет реализован во время четырех экспедиций в разное время года: весной, летом и осенью. Параллельно с художественным проектом команда ZukClub будет снимать документальный фильм о процессе создания фресок и об историях обыкновенных людей, стоящих за каждой из них.

Среди наиболее известных работ арт-группы ZukClub фрески на стенах «Гоголь-центра» в Москве, интерьеры павильонов ледового катка в Парке Горького, самое большое произведение стрит-арта в России «Клетка» и гигантские разноцветные портреты выдающихся деятелей культуры XX века на зданиях Москвы, созданные в рамках проекта «Наследие».

Проект «Уместные» реализуется при поддержке творческого объединения «Варочный цех», деятельность которого направленна на поддержку молодых современных художников в России и развитие современного искусства



