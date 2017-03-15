Изданы эссе Кирилла Кобрина о постсоветской России

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга историка и литератора, автора COLTA.RU Кирилла Кобрина «Постсоветский мавзолей прошлого. Истории времен Путина».

«В своей новой книге Кирилл Кобрин анализирует сознание российского общества и российской власти через четверть века после распада СССР. — говорится в аннотации на сайте издательства. — Главным героем эссе, собранных под этой обложкой, является "история". Во-первых, собственно история России последних 25 лет».

«Во-вторых, история как чуть ли не главная тема общественной дискуссии в России, причина болезненной одержимости прошлым, прежде всего, советским. В-третьих, в книге рассказываются многочисленные "истории" из жизни страны, случаи, привлекшие внимание общества. В итоге автор приходит к выводу о конце "постсоветского этапа" в истории России».

В книгу вошли тексты, публиковавшиеся в онлайн-проекте Кобрина «История времен Путина», а также в сетевых изданиях, в том числе на COLTA.RU.

Кирилл Кобрин (р. 1964) — историк, литератор, редактор журнала «Неприкосновенный Запас», автор двадцати книг и многочисленных публикаций в российской и европейской прессе.



