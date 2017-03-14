У премии «НОС» появилась новая номинация

Сегодня, 15 марта, начинается прием заявок на литературную премию «НОС». С этого сезона учредители и организаторы премии, Фонд Михаила Прохорова, вводят новую номинацию – «Приз критического сообщества».

Прием заявок открыт до 31 июля. Выдвигать номинантов могут книжные издательства, средства массовой информации, литературные агентства, творческие союзы и объединения. На соискание премии этого года принимается прозаический текст, написанный и опубликованный на русском языке в период с 1 июня 2016 года по 31 июля 2017 года.

Помимо главного приза (700 тысяч рублей), по итогам голосования в интернете вручается «Приз читательских симпатий» (200 тысяч рублей).

В этом году организаторы решили ввести еще одну дополнительную номинацию — «Приз критического сообщества», победитель в которой будет определен в результате выбора фаворитов из длинного списка профессиональными критиками. Призовой фонд этой номинации также составит 200 тысяч рублей.

Лонг-лист премии «НОС» будет объявлен 20 сентября, шорт-лист — осенью на Красноярской ярмарке книжной культуры, финальные дебаты и награждение лауреатов пройдут в конце января следующего года.

Премия «НОС» («Новая словесность») была основана а 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.



