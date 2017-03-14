В Минске проходит выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память»

© Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Belarus

13 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске открылась выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память».

Расположенный неподалеку от Минска Малый Тростенец — самое крупное место массового уничтожения людей на оккупированной территории СССР. С весны 1942 по лето 1944 года здесь были уничтожены от 50 тысяч до более 206 тысяч (официальная цифра) человек — белорусские, австрийские, немецкие и чешские евреи, гражданские лица, военнопленные, партизаны, подпольщики.

В 2015 году на месте лагеря белорусское государство открыло мемориальный комплекс памяти жертв. В этом году должен появиться памятник «Дорога смерти» и в лесу, в урочище Благовщина, где в основном происходили убийства евреев. На его возведение Международный образовательный центр в Дортмунде (IBB Dortmund) собрал 400 тысяч евро пожертвований, а Министерство иностранных дел Германии и Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями добавили к этой сумме еще 600 тысяч евро.

Выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память» — совместный немецко-белорусский проект, работа над которым шла два года.

Передвижная двуязычная (немецко-русская) выставка впервые открылась в ноябре 2016 года в Гамбурге, к 75-летию депортации около тысячи евреев из этого города в Минск. Она отдает дань памяти жертвам и рассказывает о судьбах погибших в Тростенце конкретных людей — красноармейца, штатского, еврея из Праги, еврейки из Минска, еврейки из Вены, еврея из Кельна, подпольщика из Минска.

Выставка организована Международным образовательным центром в Дортмунде и Минским Международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау при участии фонда «Памятник убитым евреям Европы» (Берлин)



