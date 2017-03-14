В Москве и Екатеринбурге покажут отреставрированные фильмы Тарковского© «Иноекино»
С 1 по 4 апреля компания «Иноекино» к 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского представит в кинотеатрах Москвы и Екатеринбурга ретроспективу его фильмов, восстановленных специалистами студии «Мосфильм».
«Все начинается с поиска исходника и его анализа. — рассказывает о реставрации главный инженер «Мосфильма» Игорь Богдасаров. — Мы пытаемся сделать так, чтобы картина соответствовала задумке ее создателя, выглядела именно так, как он бы этого хотел. Дефектов может быть множество – и искривление продольное, и искривление поперечное, и смещение перфорации. Это сложный процесс с массой вовлеченных в него людей и сложной аппаратуры. Мы сканируем все кадры, каждый из которых может быть разным по цвету. Мы считали — в некоторых кадрах было по тысяче артефактов. Это все делается автоматически, но мы предпочитаем работать вручную, иначе можно удалить что-то важное, несущее смысл».
Как сообщает сайт компании «Иноекино», в программу ретроспективы включены четыре фильма, снятые Андреем Тарковским до переезда в Италию:
- «Андрей Рублев» (1966)
Авторы сценария: Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский
В ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Бурляев
Оператор: Вадим Юсов
Композитор: Вячеслав Овчинников
- «Солярис» (1972)
Авторы сценария: Андрей Тарковский, Фридрих Горенштейн
В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Владислав Дворжецкий, Нико-лай Гринько, Анатолий Солоницын, Ольга Барнет
Оператор: Вадим Юсов
Композитор: Эдуард Артемьев
- «Зеркало» (1975)
Авторы сценария: Александр Мишарин, Андрей Тарковский
В ролях: Маргарита Терехова, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский
Оператор: Георгий Рерберг
Композитор: Эдуард Артемьев
- «Сталкер» (1979)
Авторы сценария: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Андрей Тарковский (не указан в титрах)
В ролях: Александр Кайдановский, Алиса Фрейндлих, Анатолий Солоницын, Николай Гринько
Операторы: Александр Княжинский, Леонид Калашников, Георгий Рерберг
Композитор: Эдуард Артемьев
Расписание:
Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
- 1 апреля в 19:00 — «Андрей Рублев»
- 2 апреля в 19:00 — «Солярис»
- 3 апреля в 19:30 — «Зеркало»
- 4 апреля в 19:30 — «Сталкер»
Екатеринбург, кинотеатр «Салют»
- 1 апреля в 18:00 — «Андрей Рублев»
- 2 апреля в 18:00 — «Солярис»
- 3 апреля в 19:00 — «Зеркало»
- 4 апреля в 19:00 — «Сталкер»
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