В Москве и Екатеринбурге покажут отреставрированные фильмы Тарковского

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С 1 по 4 апреля компания «Иноекино» к 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского представит в кинотеатрах Москвы и Екатеринбурга ретроспективу его фильмов, восстановленных специалистами студии «Мосфильм».

«Все начинается с поиска исходника и его анализа. — рассказывает о реставрации главный инженер «Мосфильма» Игорь Богдасаров. — Мы пытаемся сделать так, чтобы картина соответствовала задумке ее создателя, выглядела именно так, как он бы этого хотел. Дефектов может быть множество – и искривление продольное, и искривление поперечное, и смещение перфорации. Это сложный процесс с массой вовлеченных в него людей и сложной аппаратуры. Мы сканируем все кадры, каждый из которых может быть разным по цвету. Мы считали — в некоторых кадрах было по тысяче артефактов. Это все делается автоматически, но мы предпочитаем работать вручную, иначе можно удалить что-то важное, несущее смысл».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», в программу ретроспективы включены четыре фильма, снятые Андреем Тарковским до переезда в Италию:

«Андрей Рублев» (1966)

Авторы сценария: Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский

В ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Бурляев

Оператор: Вадим Юсов

Композитор: Вячеслав Овчинников





(1966) Авторы сценария: Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский В ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Бурляев Оператор: Вадим Юсов Композитор: Вячеслав Овчинников «Солярис» (1972)

Авторы сценария: Андрей Тарковский, Фридрих Горенштейн

В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Владислав Дворжецкий, Нико-лай Гринько, Анатолий Солоницын, Ольга Барнет

Оператор: Вадим Юсов

Композитор: Эдуард Артемьев





(1972) Авторы сценария: Андрей Тарковский, Фридрих Горенштейн В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Владислав Дворжецкий, Нико-лай Гринько, Анатолий Солоницын, Ольга Барнет Оператор: Вадим Юсов Композитор: Эдуард Артемьев «Зеркало» (1975)

Авторы сценария: Александр Мишарин, Андрей Тарковский

В ролях: Маргарита Терехова, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский

Оператор: Георгий Рерберг

Композитор: Эдуард Артемьев





(1975) Авторы сценария: Александр Мишарин, Андрей Тарковский В ролях: Маргарита Терехова, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский Оператор: Георгий Рерберг Композитор: Эдуард Артемьев «Сталкер» (1979)

Авторы сценария: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Андрей Тарковский (не указан в титрах)

В ролях: Александр Кайдановский, Алиса Фрейндлих, Анатолий Солоницын, Николай Гринько

Операторы: Александр Княжинский, Леонид Калашников, Георгий Рерберг

Композитор: Эдуард Артемьев

Расписание:

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

1 апреля в 19:00 — «Андрей Рублев»

2 апреля в 19:00 — «Солярис»

3 апреля в 19:30 — «Зеркало»

4 апреля в 19:30 — «Сталкер»

Екатеринбург, кинотеатр «Салют»