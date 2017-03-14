В издательстве «Музыка» вышла книга Дмитрия Сиктовецкого

16 марта в Культурном центре Виталия Вульфа в Москве состоится презентация книги скрипача и дирижера Дмитрия Сиктовецкого «Диалоги», выпущенной издательством «Музыка».

«Дмитрий Ситковецкий предстает перед читателем в двух амплуа. — сообщает сайт издательства. — В диалогах с музыкальным критиком Ильей Овчинниковым он — интереснейший собеседник — рассказывает о себе, своих учителях, о родных и близких ему людях, об эмиграции в США, о своих первых успехах, фестивалях, о многих музыкантах, с которыми выступал и работал».

Cобеседники Ситковецкого dо второй части книги — Белла Давидович, Марк Тайманов, Невилл Марринер, Евгений Кисин, Миша Майский, Барбара Хендрикс, Леонидас Кавакос, Антонио Паппано, Гари Граффман, Александр Антоненко, Ефим Бронфман.

В книге более двухсот фотографий, она адресована музыкантам и широкому кругу читателей.

Дмитрий Ситковецкий (р. 1954) года в Баку в семье скрипача Юлиана Ситковецкиого и пианистки Беллы Давидович. Учился у Юрия Янкелевича и Майи Глезаровой в ЦМШ, у Игоря Безродного в Московской консерватории, у Ивана Галамяна в Джульярдской школе в Нью-Йорке.

В 1979 году завоевал первую премию на Первом международном конкурсе имени Крейслера в Вене, в 1977 году уехал в США, с 1987 года живет в Лондоне.

Скрипач, дирижер, аранжировщик, руководитель фестивалей, первый исполнитель ряда произведений композиторов-современников, автор транскрипций для струнного оркестра и ансамблей (более 40 переложений сочинений Баха, Гайдна, Бетховена, Брамса, Донаньи, Бартока, Чайковского, Шостаковича, Стравинского и Шнитке), автор цикла программ на телеканале «Культура».



