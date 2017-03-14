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Персональная выставка Александра Юликова пройдет в Москве

News_detailed_pictureАлександр Юликов. Динамическая композиция. 1989© ММОМА

17 апреля в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка «Александр Юликов. Присвоение супрематизма». Куратор – Андрей Ерофеев.

Современник и друг нон-конформистов Косолапова, Сокова, Комара и Меламида, Орлова, на протяжении своего творческого пути Александр Юликов отказывался от мейнстримных художественных течений, возрождая концепции супрематизма и открывая традицию постмодернизма в русской абстракции.

«Первая персональная выставка Александра Юликова в ММОМА на Гоголевском бульваре является одновременно и ретроспекцией, венчающей творчество 74-летнего мастера», — сообщают организаторы.

«До этого художник выставлялся лишь эпизодически и отдельными работами, пусть и на таких знаковых для эпохи мероприятиях как первая выставка нонконформизма в павильоне "Пчеловодство" (ВДНХ) и экспозиция на открытом воздухе в лесопарке "Измайлово" (1975)».

Как отмечает «Артгид», в экспозицию войдут более 100 произведений живописи и графики из музейных и частных собраний, а также из мастерской самого художника.

Выставка «Александр Юликов. Присвоение супрематизма» в ММОМА продлится до 4 июня.



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