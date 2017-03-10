Объявлен шорт-лист премии «Различие»© Премия «Различие»
Жюри поэтической премии «Различие» сформировало короткий список книг, претендующих на получение премии в 2017 году.
Об этом сообщает сайт премии. В жюри входят учредители Игорь Гулин, Кирилл Корчагин, Денис Ларионов и Лев Оборин, а также приглашенная участница Дарья Серенко.
Шорт-лист премии «Различие»:
- Алла Горбунова — «Пока догорает азбука» (М.: Новое литературное обозрение, 2016);
- Данила Давыдов — «Все-таки непонятно, почему ты не дозвонился» (Владивосток: niding.publ.UnLTd, 2016), «Нечего пенять» (Кыштым: Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ», 2016), «На ниточках. Стихи из Фейсбука (январь 2016)» (Чебоксары: Free poetry, 2016);
- Александр Скидан — «Membra disjecta» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, Книжные мастерские, 2016);
- Евгения Суслова — «Животное» (Нижний Новгород: Красная ласточка, 2016);
- Лида Юсупова — «Dead dad» (Тверь: Kolonna Publications; Митин Журнал, 2016).
В списке пять авторов, но семь книг: жюри сочло книги Данилы Давыдова, вышедшие в прошлом году, частями единого поэтического высказывания и решило отметить его как целое.
Лауреат 2017 года будет назван 21 марта в Москве в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова. Объявление нового лауреата завершит программу библиотеки в честь Всемирного дня поэзии. Перед объявлением состоятся поэтические чтения и блэкаут-сессия.
Кроме того, учредители премии рассчитывают представить в этот день сборник «Владимир Аристов. Статьи и материалы» (М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2017), посвященный лауреату прошлого года — Владимиру Аристову. Это четвертый по счету сборник премии после книг о Фаине Гримберг, Олеге Юрьеве и Полине Андрукович. В сборник вошли статьи известных критиков, поэтов и филологов (Данила Давыдов, Евгения Вежлян, Денис Ларионов, Игорь Гулин, Кирилл Корчагин, Лариса Шестакова, Владимир Фещенко, Анна Глазова), а также интервью с Владимиром Аристовым, его новые стихи и эссе, посвященное столетию русской революции и книги Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь».
Премия «Различие» основана в 2013 году. В центре ее внимания — поэзия, становящаяся исследованием. Из манифеста премии: «Речь идет не об исследовании в сугубо научном смысле, а об особой художественной оптике, при которой сам текст оказывается для поэта и его читателя средством понимания. <...> Разнообразие подходов влечет за собой разнообразие выводов и решений. Различие между ними, противостоящее шаблонному без-различию, — то необходимое условие существования поэзии, на которое премия хочет обратить внимание».
Вручение премии приурочено к Международному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Материальное содержание премии — оригинальная скульптура и сборник статей, посвященных лауреату.
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