Объявлен шорт-лист премии «Различие»

Жюри поэтической премии «Различие» сформировало короткий список книг, претендующих на получение премии в 2017 году.

Об этом сообщает сайт премии. В жюри входят учредители Игорь Гулин, Кирилл Корчагин, Денис Ларионов и Лев Оборин, а также приглашенная участница Дарья Серенко.

Шорт-лист премии «Различие»:

Алла Горбунова — «Пока догорает азбука» (М.: Новое литературное обозрение, 2016);

Данила Давыдов — «Все-таки непонятно, почему ты не дозвонился» (Владивосток: niding.publ.UnLTd, 2016), «Нечего пенять» (Кыштым: Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ», 2016), «На ниточках. Стихи из Фейсбука (январь 2016)» (Чебоксары: Free poetry, 2016);

Александр Скидан — «Membra disjecta» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, Книжные мастерские, 2016);

Евгения Суслова — «Животное» (Нижний Новгород: Красная ласточка, 2016);

Лида Юсупова — «Dead dad» (Тверь: Kolonna Publications; Митин Журнал, 2016).

В списке пять авторов, но семь книг: жюри сочло книги Данилы Давыдова, вышедшие в прошлом году, частями единого поэтического высказывания и решило отметить его как целое.

Лауреат 2017 года будет назван 21 марта в Москве в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова. Объявление нового лауреата завершит программу библиотеки в честь Всемирного дня поэзии. Перед объявлением состоятся поэтические чтения и блэкаут-сессия.

Кроме того, учредители премии рассчитывают представить в этот день сборник «Владимир Аристов. Статьи и материалы» (М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2017), посвященный лауреату прошлого года — Владимиру Аристову. Это четвертый по счету сборник премии после книг о Фаине Гримберг, Олеге Юрьеве и Полине Андрукович. В сборник вошли статьи известных критиков, поэтов и филологов (Данила Давыдов, Евгения Вежлян, Денис Ларионов, Игорь Гулин, Кирилл Корчагин, Лариса Шестакова, Владимир Фещенко, Анна Глазова), а также интервью с Владимиром Аристовым, его новые стихи и эссе, посвященное столетию русской революции и книги Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь».

Премия «Различие» основана в 2013 году. В центре ее внимания — поэзия, становящаяся исследованием. Из манифеста премии: «Речь идет не об исследовании в сугубо научном смысле, а об особой художественной оптике, при которой сам текст оказывается для поэта и его читателя средством понимания. <...> Разнообразие подходов влечет за собой разнообразие выводов и решений. Различие между ними, противостоящее шаблонному без-различию, — то необходимое условие существования поэзии, на которое премия хочет обратить внимание».

Вручение премии приурочено к Международному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Материальное содержание премии — оригинальная скульптура и сборник статей, посвященных лауреату.



