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Мединский: в фильме «Красавица и чудовище» нет гей-пропаганды

News_detailed_pictureКадр из фильма «Красавица и чудовище»© Walt Disney Pictures

Сегодня, 9 марта, министр культуры Владимир Мединский сообщил, что проведенная проверка не выявила в фильме компании Disney «Красавица и чудовище» никаких признаков «пропаганды гомосекуализма».

«Провели [проверку]. Не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачева. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией», — цитирует Мединского «Интерфакс».

По словам министра, эксперты института Лихачева, отличающиеся «ультраконсервативным подходом в вопросах культуры», в своем официальном заключении «рекомендовали повысить возрастной ценз, что и было сделано». Фильму присвоено возрастное ограничение «16+».

«Прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети, но никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела», — пояснил Мединский.

Художественный музыкальный фильм Билла Кондона «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast) стал первой картиной Walt Disney Pictures, один из героев которой является геем. Премьера фильма назначена на 17 марта.



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