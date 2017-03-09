Шломо Минц выступит в Москве и Петербурге

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В конце марта израильский скрипач и дирижер Шломо Минца даст концерты в Москве и Петербурге. Концерты входят в программу мирового турне к 60-летию музыканта.

23 марта Шломо Минц выступит в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве. В концерте примет участие Московский камерный оркестр Musica Viva.

Концерт 26 марта пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича с участием Симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония».

В программе обоих концертов Академическая торжественная увертюра и Первая симфония Брамса и Концерт для скрипки с оркестром Мендельсона.

Шломо Минц родился в 1957 году в Москве, в 1959 году с семьей переехал в Израиль, в 11 лет выступил как солист с Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты, в 16 лет дебютировал в Карнеги-холле по предложению Исаака Стерна. Дирижировал известными оркестрами Европы, Японии, Израиля, с 2002 года является художественным руководителем музыкального фестиваля и председателем жюри международного конкурса скрипачей в Сьоне (Швейцария).

Концерты Шломо Минца завершают II Международный скрипичный фестиваль, который с октября 2016 года проходит на главных академических площадках Петербурга и Москвы.

В фестивале приняли участие звезды мировой скрипичной сцены Максим Венгеров, Марианна Васильева и Антал Залай, а также известные актеры и музыканты, среди которых Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Полина Осетинская, Юлиан Милкис, Владимир Альтшулер, Рустем Сайткулов и Петр Лаул.



