Объявлен длинный список «Русской премии»

Сегодня, 9 марта, оргкомитет международного литературного конкурса «Русская премия» и Президентский центр Б.Н. Ельцина объявили длинный список претендентов на премию по итогам 2016 года.

Как сообщает пресс-служба «Русской премии», в список вошли произведения 38 писателей и поэтов из 14 стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Германии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Португалии, США, Украины и Черногории:

Номинация «Поэзия»:

Станислав Бельский (Украина), дилогия «Станция метро «Заводская» и «Путешествие начинается»;

Игорь Вишневецкий (США), сборник «Стихотворения, присланные из Италии, и другие стихотворения»;

Ирина Гумыркина (Казахстан), сборник стихотворений «Метаморфоза»;

Владимир Захаров (США), сборник «Сто верлибров и белых стихов»;

Ольга Злотникова (Белоруссия), книга стихотворений «Паства»;

Ирина Машинская (США), сборник стихотворений «Делавер»;

Гуля Мехтиева (Азербайджан), сборник стихотворений «Абракадабра»;

Михаил Окунь (Германия), книга стихов «33 трилистника»;

Евгений Орлов (Латвия), сборник стихотворений «Просто»;

Геннадий Русаков (США), книга стихов «Дни»;

Сергей Соловьев (Германия), сборник стихотворений «Ее имена»;

Сергей Сорока (Украина), поэтический сборник «Текст во время войны»;

Олег Юрьев (Германия), сборник «Стихи и хоры последнего времени».

Номинация «Малая проза»:

Заир Асим (Казахстан), повесть «Нагота»;

Татьяна Дагович (Германия), повесть «Продолжая движение поездов»;

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак (Белоруссия), повесть «Открытый финал»;

Вероника Критская (Украина), сборник «Не живут»;

Лея Любомирская (Португалия), сборник «И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные»;

Александр Селин (Казахстан), повесть «Семинар поэзии»;

Сергей Теньков (Украина), повесть «Любовники летучей мыши»;

Светлана Шевчук (Украина), повесть «Сон в снежном шаре».

Номинация «Крупная проза»:

Ирина Агапеева (Украина), роман «Островитянка»;

Айзек Алиев (США), роман «Чёрное золото Российской империи»;

Михаил Гиголашвили (Германия), роман «Тайный год»;

Леонид Гиршович (Украина), роман «Арена ХХ века»;

Роман Казимирский (Черногория), роман «Иллюзия ошибки»;

Владимир Лидский (Киргизия), книга «Сказки нашей крови. Метароман»;

Михаил Лучицкий (Белоруссия), роман «Место на рее»;

Виктор Мартинович (Белоруссия), роман «Озеро Радости»;

Максим Матковский (Украина), роман «Секретное море»;

Александра Петрова (Италия), роман «Аппендикс»;

Мария Пресняк (Египет), роман «Два Майдана»;

Владимир Шапко (Казахстан), роман «Синдром веселья Плуготаренко»;

Ширин Шафиева (Азербайджан), роман «Сальса и Веретено».

«Короткий список» номинантов «Русской премии» будет объявлен 31 марта, награждение лауреатов состоится в Москве 25 апреля.

Международный литературный конкурс «Русская премия» был учрежден в 2005 году. Это единственная российская премия для русскоязычных писателей, проживающих в любой стране мира за пределами России. В прошлом сезоне в номинации «Поэзия» первую премию получила Ирина Евса (Украина), в номинации «Малая проза» — Елена Бочоришвили (Канада), в номинации «Крупная проза» — Роман Кожухаров (Молдавия).

Официальный партнер «Русской премии» — Президентский центр Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр)



