Объявлен длинный список «Русской премии»© «Русская премия»
Сегодня, 9 марта, оргкомитет международного литературного конкурса «Русская премия» и Президентский центр Б.Н. Ельцина объявили длинный список претендентов на премию по итогам 2016 года.
Как сообщает пресс-служба «Русской премии», в список вошли произведения 38 писателей и поэтов из 14 стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Германии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Португалии, США, Украины и Черногории:
Номинация «Поэзия»:
- Станислав Бельский (Украина), дилогия «Станция метро «Заводская» и «Путешествие начинается»;
- Игорь Вишневецкий (США), сборник «Стихотворения, присланные из Италии, и другие стихотворения»;
- Ирина Гумыркина (Казахстан), сборник стихотворений «Метаморфоза»;
- Владимир Захаров (США), сборник «Сто верлибров и белых стихов»;
- Ольга Злотникова (Белоруссия), книга стихотворений «Паства»;
- Ирина Машинская (США), сборник стихотворений «Делавер»;
- Гуля Мехтиева (Азербайджан), сборник стихотворений «Абракадабра»;
- Михаил Окунь (Германия), книга стихов «33 трилистника»;
- Евгений Орлов (Латвия), сборник стихотворений «Просто»;
- Геннадий Русаков (США), книга стихов «Дни»;
- Сергей Соловьев (Германия), сборник стихотворений «Ее имена»;
- Сергей Сорока (Украина), поэтический сборник «Текст во время войны»;
- Олег Юрьев (Германия), сборник «Стихи и хоры последнего времени».
Номинация «Малая проза»:
- Заир Асим (Казахстан), повесть «Нагота»;
- Татьяна Дагович (Германия), повесть «Продолжая движение поездов»;
- Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак (Белоруссия), повесть «Открытый финал»;
- Вероника Критская (Украина), сборник «Не живут»;
- Лея Любомирская (Португалия), сборник «И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные»;
- Александр Селин (Казахстан), повесть «Семинар поэзии»;
- Сергей Теньков (Украина), повесть «Любовники летучей мыши»;
- Светлана Шевчук (Украина), повесть «Сон в снежном шаре».
Номинация «Крупная проза»:
- Ирина Агапеева (Украина), роман «Островитянка»;
- Айзек Алиев (США), роман «Чёрное золото Российской империи»;
- Михаил Гиголашвили (Германия), роман «Тайный год»;
- Леонид Гиршович (Украина), роман «Арена ХХ века»;
- Роман Казимирский (Черногория), роман «Иллюзия ошибки»;
- Владимир Лидский (Киргизия), книга «Сказки нашей крови. Метароман»;
- Михаил Лучицкий (Белоруссия), роман «Место на рее»;
- Виктор Мартинович (Белоруссия), роман «Озеро Радости»;
- Максим Матковский (Украина), роман «Секретное море»;
- Александра Петрова (Италия), роман «Аппендикс»;
- Мария Пресняк (Египет), роман «Два Майдана»;
- Владимир Шапко (Казахстан), роман «Синдром веселья Плуготаренко»;
- Ширин Шафиева (Азербайджан), роман «Сальса и Веретено».
«Короткий список» номинантов «Русской премии» будет объявлен 31 марта, награждение лауреатов состоится в Москве 25 апреля.
Международный литературный конкурс «Русская премия» был учрежден в 2005 году. Это единственная российская премия для русскоязычных писателей, проживающих в любой стране мира за пределами России. В прошлом сезоне в номинации «Поэзия» первую премию получила Ирина Евса (Украина), в номинации «Малая проза» — Елена Бочоришвили (Канада), в номинации «Крупная проза» — Роман Кожухаров (Молдавия).
Официальный партнер «Русской премии» — Президентский центр Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр)
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