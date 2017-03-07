В Красноярске ищут пропаганду наркотиков у Петрушевской

Несколько членов общественного совета при Красноярской митрополии РПЦ проверяют рассказ «Глюк» Людмилы Петрушевской на пропаганду наркотиков.

В общественном совете возмущены тем, что «Глюк» входит в сборник серии «Юношеская библиотека» с возрастным маркером «12+», передает «Сиб.фм» со ссылкой на сообщение пресс-службы общественного совета.

«Эта литература — пропаганда эгоизма и наркотиков. Она навязывает молодому поколению весьма сомнительные ценности: деньги, псевдоуспешность, популярность у сверстников любой ценой», — цитирует пресс-служба председателя красноярской общественной организации «Фонд Победы» Дмитрия Атанаева.

По мнению члена общественного совета доктора юридических наук Николая Цуканова, рассказ Петрушевской может попасть под статью 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств».

Другой член общественного совета, ректор Красноярского педагогического института имени В.П. Астафьева Валерий Ковалевский готов провести экспертизу рассказа, результаты которой могут быть направлена в Министерство образования и науки РФ.

Окончательное будет принято в конце марта на заседении общественного совета под председательством депутата Госдумы Виктора Зубарева.

«На примере рассказа "Глюк" Людмилы Петрушевской, повествующего о галлюцинациях девочки-подростка, впервые попробовавшей наркотики, собравшиеся оценили вред от подобной информации для психики и духовного воспитания подростков. Все сошлись во мнении, что необходимо выработать консолидированную стратегию по противодействию распространению подобного рода литературы в школах, в том числе обозначить позицию Русской православной церкви», — сообщили «Росбалту» в пресс-службе Красноярской епархии.

«Вот это да. Меня собираются отдать под суд. — написала сегодня в фейсбуке Людмила Петрушевская. — Красноярская РПЦ нашла в одном моем рассказе ("Глюк") пропаганду наркотиков, и за это предусматривается уголовная ответственность. Планируется возбуждение дела. <...> Надо еще за пьесу "Чинзано", за пропаганду алкоголя, не разрешенного к ввозу в Россию. Да много за что. За пропаганду людоедства (роман "Номер Один, или В садах других возможностей"). За затрагивание темы проститутства (Рассказ "Такая девочка, совесть мира"). Только затрагивание темы не есть пропаганда. Как это объяснить. Говорил же классик — "Не могу молчать"».



