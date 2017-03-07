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Вручена премия «Гвоздь сезона»

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Утиная охота»© Театр Et Cetera

6 марта в Театральном центре «На Страстном» состоялась 15-я церемония вручения ежегодной премии Союза театральных деятелей России (СТД) «Гвоздь сезона». Лучшим московским спектаклем признана «Утиная охота» театра Et Cetera под руководством Александра Калягина.

Премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова состоялась 5 сентября 2015 года. Как сообщает ТАСС, в своей постановке режиссер Владимир Панков впервые показал главного героя Зилова как «однозначно червивого, гнилого внутри персонажа, живого мертвеца».

Финалистами премии в этом году также были спектакли:

Каждый из спектаклей-финалистов получил на церемонии «Маленький хрустальный гвоздь», победителю вручены два «гвоздя» — маленький и большой.

«Утиная охота» также выдвинута на национальную театральную премию «Золотая маска», где представлена в четырех номинациях. Церемония вручения «Золотой маски» пройдет 19 апреля в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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