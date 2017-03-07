Вручена премия «Гвоздь сезона»Сцена из спектакля «Утиная охота»© Театр Et Cetera
6 марта в Театральном центре «На Страстном» состоялась 15-я церемония вручения ежегодной премии Союза театральных деятелей России (СТД) «Гвоздь сезона». Лучшим московским спектаклем признана «Утиная охота» театра Et Cetera под руководством Александра Калягина.
Премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова состоялась 5 сентября 2015 года. Как сообщает ТАСС, в своей постановке режиссер Владимир Панков впервые показал главного героя Зилова как «однозначно червивого, гнилого внутри персонажа, живого мертвеца».
Финалистами премии в этом году также были спектакли:
- «Катерина Измайлова» (Большой театр), реж. Римас Туминас;
- «Кроличья нора» (Театр на Малой Бронной), реж. Сергей Голомазов;
- «Русский роман» (Театр имени Маяковского), реж. Миндаугас Карбаускис;
- «Своими словами. А. Пушкин "Евгений Онегин"» («Школа драматического искусства»), реж. Дмитрий Крымов.
Каждый из спектаклей-финалистов получил на церемонии «Маленький хрустальный гвоздь», победителю вручены два «гвоздя» — маленький и большой.
«Утиная охота» также выдвинута на национальную театральную премию «Золотая маска», где представлена в четырех номинациях. Церемония вручения «Золотой маски» пройдет 19 апреля в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
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