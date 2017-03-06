Оркестр MusicAeterna едет на гастроли в Европу

© Антон Завьялов / Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского

7 марта в Афинах состоится первый концерт гастролей оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. За две недели пермский коллектив даст восемь концертов в пяти европейских странах.

В программе концерта в Афинах Симфония №1 Малера и Концерт для скрипки с оркестром Берг (солистка — Патриция Копачинская), сообщает сайт Пермского театра оперы и балета.

Эту же программу оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса также исполнит 9 марта на фестивале Klara Festival в Брюсселе.

Гастроли продолжатся в Вене (11 марта), Берлине (13 марта), Мюнхене (14 марта), Мангейме (16 марта), Дортмунде (19 марта) и Москве (20 марта), где будет представлена программа, в которую вошли Симфония №3 Бетховена и Концерт для скрипки с оркестром №4 и Симфония №25 Моцарта.

22 марта состоится дополнительный концерт в Большом зале Московской консерватории. Его программа под названием «Рамо: Звук света» практически совпадает с содержанием одноименного диска, выпущенного Sony Classical в 2014 году. Солисткой выступит победительница BBC Cardiff Singer of the World Надежда Кучер.

Концерт 22 марта проводится совместно с благотворительным фондом Ксении Раппопорт «Дети бабочки»



