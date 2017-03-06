В Москве восстановят памятник на могиле матери Достоевского

© Государственный литературный музей

11 марта на территории Храма сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище в Москве состоятся панихида и освящение восстановленного спустя 80 лет надгробного памятника на могиле Марии Федоровны Достоевской, матери Федора Михайловича Достоевского.

В тот же день в отделе Государственного литературного музея «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» пройдет вечер памяти М.Ф. Достоевской с участием исследователей биографии и творчества Ф.М. Достоевского и представителей культурной общественности Москвы, сообщает пресс-служба Государственного литературного музея.

Мария Федоровна Достоевская умерла 27 февраля (11 марта) 1837 года от чахотки в возрасте 37 лет. На ее могиле был установлен черный гранитный памятник с эпитафией, в составлении текста которой участвовали ее сыновья Михаил и Федор.

В течение всей своей жизни, оказываясь на своей родине, в Москве, Федор Михайлович Достоевский неизменно навещал могилу матери на Лазаревском кладбище. После смерти писателя за могилой следила его вдова Анна Григорьевна, но после ее смерти в 1918 году памятник был опрокинут и завален мусором и лишь в конце 1920-х установлен на прежнем месте.

В середине 1930-х старейшее московское кладбище упразднили. Надгробный памятник с могилы М.Ф. Достоевской был передан в Московский музей Ф.М. Достоевского, который в 1940 году вошел в состав Государственного литературного музея.

«Вопрос о возвращении памятника на историческое место неоднократно поднимался культурной общественностью, но только сейчас, в год 180-летия со дня смерти М.Ф. Достоевской благодаря совместным усилиям Международного общества Ф.М. Достоевского, Государственного литературного музея, Храма сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище, Общества православных врачей Москвы и ООО "Гермес-стоун" это стало возможным. — отмечается в сообщении Государственного литературного музея. — Таким образом, восстанавливается еще одно памятное историческое место на карте Москвы, связанное с именем Федора Михайловича Достоевского».



