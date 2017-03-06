Фонд Розы Люксембург в Москве отметит 8 марта

Фонд Розы Люксембург в Москве отметит 8 мартаКадр из фильма «Роза Люксембург»© Vertrieb Zweitausendeins
В среду, 8 марта, в московском офисе Фонда Розы Люксембург состоится вечер, посвященный женскому движению в истории России. В программе лекция, дискуссия и кинопоказ.
Лекцию «Равноправие и гендерная бинарность в истории и философии феминизма» прочитает независимая исследовательница, искусствовед и философ Алла Митрофанова.
«Меня будет интересовать феминистский взгляд на революцию 1917 года и культурные последствия структурной и юридической отмены гендерного дуализма», — пишет она на странице вечера в фейсбуке.
Также в программе дискуссия «Феминистская повестка. 100 лет» и презентация зина «1917—МАРТ—2017».
Участников дискуссии приглашают обсудить вопросы: Была бы возможна революция без участия женщин? Чего именно удалось добиться женскому движению начала XX века? Как изменилась женская повседневность? Что нас не устраивает сегодня? Какова специфика и повестка современного феминистского движения в России?
Завершит вечер показ фильма Маргарете фон Тротта «Роза Люксембург» (Die Geduld der Rosa Luxemburg, 1986).
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