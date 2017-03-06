Жан-Юбер Мартен устроит большую выставку в ГМИИ© Культура.рф
В 2020 году перед закрытием на реконструкцию главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в нем откроется выставка «Древние украли все наши идеи», задуманная французским куратором Жан-Юбером Мартеном.
Об этом Мартен договорился на встрече в Москве с директором ГМИИ Мариной Лошак, передает ТАСС.
Жан-Юбер Мартен (р. 1944) был хранителем Государственного музея современного искусства в Париже (с 1971 года), одним из создателей (1977) и директором Центра Помпиду (1987-1990), директором Кунстхалле Берна (1982–1985), курировал работу других институций во Франции и за ее пределами, автором многих выставок, среди которых «Москва — Париж» в Центре Помпиду (1979) и выставки «Париж — Москва» в ГМИИ (1981).
В 2009 году Мартен был куратором основного проекта 3-й Московской биеннале современного искусства «Против исключения», весной 2016 года в Гран-Пале в Париже открылся его кураторский проект «Carambolage», представивший 185 произведений разных стран, эпох и стилей.
В своем московском проекте Жан-Юбер Мартен продолжит размышление о взаимосвязи искусства разных эпох, видов и жанров.
Выставка расположится в пустых залах музея, экспонаты из которого будут перевезены в построенное к тому времени здание депозитарно-выставочного комплекса. Основу экспозиции составит собрание Пушкинского музея, которое дополнят экспонаты из Музеев Кремля, Геологического и Зоологического музеев.
«Мы должны собрать огромное количество вещей, объединить их в определенную драматургию, и вы увидите вещи, которые на первый взгляд не могут быть рядом друг с другом. И их объединение будет носить свою внутреннюю логику», — цитирует Мартена ТАСС. В частности, живопись XVIII века будет совмещена с современными инсталляциями, также в музее появится кабинет редкостей.
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