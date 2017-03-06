Умер Сергей Бочаров© Ирина Сурат / Facebook
В ночь на 6 марта в Москве в возрасте 87 лет умер литературовед Сергей Бочаров.
Об этом сообщила филолог Ирина Сурат.
Сергей Георгиевич Бочаров родился в 1929 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ (1951), кандидат филологических наук (1956, диссертация «Психологический анализ в сатире»), ученик Михаила Бахтина.
С 1956 года был ведущим научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького РАН, входил в редколлегии Академического полного собрания сочинений Пушкина, словаря «Русские писатели 1800–1917», журнала «Вопросы литературы» и общественного совета журнала «Новый мир».
Автор около 350 научных статей и публикаций, в том числе исследований о русской классике — А.С. Пушкине, Е.А. Баратынском, Л.Н. Толстом, Н.В. Гоголе, Ф.М. Достоевском, статей об А.П. Платонове, К.Н. Леонтьеве, В. Ф. Ходасевиче, литературно-научных мемуаров о М.М. Бахтине.
Лауреат премии фонда «Литературная мысль» (1995), премии журнала «Новый мир» (1999), Новой Пушкинской премии (2006), Литературной премии Александра Солженицына (2007).
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