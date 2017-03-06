В Москве пройдет презентация книги Оксаны Булгаковой об Эйзентштейне© Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
9 марта киновед, историк и теоретик медиа, профессор Университета в Майнце Оксана Булгакова представит в Московской школе кино свою книгу «Судьба Броненосца» о Сергее Эйзенштейне, выпущенную издательством Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).
«Книга Оксаны Булгаковой "Судьба Броненосца" издавалась на немецком и английском языках и уже стала важным источником для ряда западных работ об Эйзенштейне. — сообщает Московская школа кино. — Теперь книга доступна и российской аудитории».
«На фоне гипнотической избыточности творчества самого Эйзенштейна подкупает легкость, с которой написана эта биография. Как и во всех без исключения книгах серии Avant-Garde, в книге собран редкий визуальный ряд: помимо портретов, карикатур, фотопортретов режиссера, впервые воспроизводятся обложки всех посвященных ему прижизненных изданий, а также 30 ранних киноплакатов ко всем его фильмам».
«Книга рассчитана на самую широкую аудиторию, но станет полезной и для специалиста-знатока, поскольку меняет оптику, пересматривает очевидное, ломает стереотипы», — говорится в аннотации на сайте издательства.
Помимо автора книги в презентации примут участие киновед, историк кино, научный сотрудник НИИ киноискусства, автор книг об Эйзенштейне Владимир Забродин, редактор перевода книги и автор предисловия, профессор школы культурологии ВШЭ Ян Левченко и редактор серии Avant-Garde издательства ЕУСПб, историк авангарда, искусствовед Андрей Россомахин.
новости
18:33Оркестр MusicAeterna едет на гастроли в Европу
17:38«Электромузей» представит ретроспективу украинского медиа-арта
16:24Объявлена программа Большого фестиваля РНО
16:00В Москве восстановят памятник на могиле матери Достоевского
15:29Фонд Розы Люксембург в Москве отметит 8 марта
14:42Томас Зандерлинг возглавит оркестр Новосибирской филармонии
13:55Жан-Юбер Мартен устроит большую выставку в ГМИИ
12:43Умер Сергей Бочаров
11:30В Москве пройдет презентация книги Оксаны Булгаковой об ЭйзентштейнеВсе новости