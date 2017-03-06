В Москве пройдет презентация книги Оксаны Булгаковой об Эйзентштейне

9 марта киновед, историк и теоретик медиа, профессор Университета в Майнце Оксана Булгакова представит в Московской школе кино свою книгу «Судьба Броненосца» о Сергее Эйзенштейне, выпущенную издательством Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).

«Книга Оксаны Булгаковой "Судьба Броненосца" издавалась на немецком и английском языках и уже стала важным источником для ряда западных работ об Эйзенштейне. — сообщает Московская школа кино. — Теперь книга доступна и российской аудитории».

«На фоне гипнотической избыточности творчества самого Эйзенштейна подкупает легкость, с которой написана эта биография. Как и во всех без исключения книгах серии Avant-Garde, в книге собран редкий визуальный ряд: помимо портретов, карикатур, фотопортретов режиссера, впервые воспроизводятся обложки всех посвященных ему прижизненных изданий, а также 30 ранних киноплакатов ко всем его фильмам».

«Книга рассчитана на самую широкую аудиторию, но станет полезной и для специалиста-знатока, поскольку меняет оптику, пересматривает очевидное, ломает стереотипы», — говорится в аннотации на сайте издательства.

Помимо автора книги в презентации примут участие киновед, историк кино, научный сотрудник НИИ киноискусства, автор книг об Эйзенштейне Владимир Забродин, редактор перевода книги и автор предисловия, профессор школы культурологии ВШЭ Ян Левченко и редактор серии Avant-Garde издательства ЕУСПб, историк авангарда, искусствовед Андрей Россомахин.



