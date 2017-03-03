В «Театре.doc» поставят спектакль по пьесе Дмитрия Данилова

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В мае в московском театре документальной пьесы «Театр.doc» состоится премьера спектакля по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска».

«Московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчемности собственной жизни», — сообщает о сюжете пьесы сайт «Театра.doc».

Дмитрий Данилов — прозаик и поэт, создатель жанра «серия наблюдений», лауреат нескольких российских и зарубежных литературных премий, дважды финалист премии «Большая книга». Его тексты переводились на английский, итальянский, нидерландский, венгерский, сербский языки, публиковались в Европе и США.

Драматургический дебют писателя, пьеса «Человек из Подольска» впервые была опубликована в февральском номере журнала «Новый мир».

Спектакль по пьесе Дмитрия Данилова поставят художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров и Игорь Стам, режиссер спектаклей «Кастинг», «Актеры» и «Аляска» (совместно с Михаилом Угаровым).



