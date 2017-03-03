Умер Густав Мецгер© University for the Creative Arts
1 марта в Лондоне в возрасте 90 лет умер художник Густав Мецгер, создатель направления «саморазрушающееся искусство».
Об этом сообщает The Guardian.
Густав Мецгер родился в 1926 году в Нюрнберге в еврейской семье, в 1939 году в ходе операции «Киндертранспорт» вместе с братом был перевезен в Великобританию. Его родители и почти все остальные родственники, оставшиеся в континентальной Европе, стали жертвами Холокоста.
Получил художественное образование в Кембридже, Лондоне и Оксфорде, а также в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. К концу 1950-х годов превратился в убежденного антикапиталиста и антиконсьюмериста, участвовал в Движении за ядерное разоружение и антивоенной группе «Комитет ста».
В манифесте 1959 года Мецгер определил саморазрушающееся искусство как «отчаянное подрывное политическое оружие, последнее средство... в борьбе с капиталистической системой... в борьбе с арт-дилерами и коллекционерами, манипулирующими современным искусством к своей выгоде».
В том же году в Лондоне состоялась первая персональная выставка картин Мецгера, но вскоре он отошел от живописи и начал реализовывать концепцию «публичного искусства для индустриального общества». В своих инсталляциях и перформансах художник нередко использовал строительный мусор, производственные отходы и другие нетрадиционные предметы и материалы.
На одной из первых публичных демонстрации саморазрушеющегося искусства летом 1961 года на берегу Темзы Мецгер вывесил на металлическом каркасе белое, черное и красное полотнища, а затем, надев противогаз, распылил на них кислоту, и они истлели на глазах у зрителей.
В 1966 году Мецгер организовал в Лондоне международный симпозиум по саморазрушающемуся искусству, который объединил венских акционистов, художников из движения «Флуксус», поэтов, музыкантов и психологов. Среди участников симпозиума были Джон Леннон и Йоко Оно.
Одна из идей Мецгера, нагревавшего жидкие кристаллы на стеклянных пластинах и проецировавшего изображение на большие экраны с фотослайдами, стала символом психоделического рока 1960-х, ее использовали в своих сценических шоу Пит Таунсенд из The Who, музыканты группы Cream и многие другие. Сейчас работу Мецгера в этой технике, «Liquid Crystal Environment», можно увидеть в Галерее Тейт.
В последние годы художник работал над серией «Исторические фотографии», посвященной трагическим событиям и катастрофам XX века.
новости
Вчера
18:15Русская служба BBC посвятит спецроект революции 1917 года
15:58В «Театре.doc» поставят спектакль по пьесе Дмитрия Данилова
14:45Дни берлинского кино пройдут в Москве
14:19Студенты ИПСИ представят выставку о 2000-х годах
13:10Российская премьера фильма «Деньги» Робера Брессона состоится в «Пионере»
11:50Умер Густав Мецгер
2 марта 2017
19:28Сирийская армия снова заняла Пальмиру
19:06Антон Батагов представит в Гнесинке новый альбом
17:03Группа «ДаДим» устраивает выставку «После Сидура»Все новости