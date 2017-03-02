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Еврейский музей готовит новую выставку русского авангарда из региональных музеев

News_detailed_pictureВасилий Кандинский. Эскиз. 1920© Ярославский художественный музей

С 30 марта по 28 мая в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет выставка «До востребования. Коллекции русского авангарда из региональных музеев. Часть II». Куратор – Андрей Сарабьянов.

Выставка продолжит совместный проект Еврейского музея и «Энциклопедии русского авангарда», первая часть которого была представлена в 2016 году.

Хронология второй части охватывает период с 1917 года до начала 1930-х годов.

Для новой выставки в Еврейском музее из коллекций региональных музеев России было отобрано более ста произведений как общеизвестных художников-авангардистов — Василия Кандинского, Эля Лисицкого, Михаила Матюшина, Любови Поповой, Александра Родченко, Павла Филонова, так и малоизвестных авторов — Михаила Менькова, Якова Паина, Романа Семашкевича, Людмилы Шмит-Рыжовой, Валентина Юстицкого.

В основу выставки легли материалы исследовательской работы, изданной в виде фундаментальной трехтомной «Энциклопедии русского авангарда».



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