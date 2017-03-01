Открыт десятый сезон премии «Просветитель»© Премия «Просветитель»
Сегодня, 1 марта, премия «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке объявила о начале десятого юбилейного сезона и об открытии приема заявок на соискание премии.
В этом году на конкурс принимаются книги научно-популярного жанра на любую тематику, изначально написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания. Полная информация об условиях подачи заявок приводится на сайте премии.
Заявки на соискание премии принимаются до 15 мая. Отбор книг в длинный список, который будет объявлен не позднее 30 июня, осуществляют сопредседатели оргкомитета премии: публицист, писатель, литературовед, телеведущий Александр Архангельский и литературный критик, культуртрегер, телеведущий, глава «Института книги» Александр Гаврилов.
Отбор книг в короткий список, который будет объявлен 4 октября, осуществляет жюри премии:
- Алексей Семихатов, председатель жюри, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН;
- Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;
- Владимир Плунгян, лингвист, действительный член РАН, зам. директора Института русского языка РАН, профессор МГУ;
- Сергей Мироненко, доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Государственного архива РФ;
- Екатерина Померанцева, генетик, кандидат биологических наук
- Сергей Кавтарадзе, искусствовед, историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле»;
- Александр Панчин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИППИ РАН, лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Сумма биотехнологии»;
- Дмитрий Зимин, основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса).
Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, финалисты — по 100 тысяч рублей. Издателей книг лауреатов наградят денежным сертификатом достоинством в 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке.
Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым, основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» и фонда некоммерческих программ «Династия», с целью привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.
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