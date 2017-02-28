Московская библиотека отметит 8 марта фестивалем

© ЦУН Библиотека им. Н.А. Некрасова

8 марта в библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится фестиваль, посвященный Международному женскому дню.

«8 марта в качестве государственного праздника достался нам в наследие от СССР. Как и многие другие советские традиции, сегодня 8 марта находится в символическом кризисе: что мы отмечаем и чествуем? Наступление весны? Красоту? Материнство? Равноправие? Роль женщин в истории? Независимость? — пишут организаторы фестиваля на его странице в фейсбуке. — На нашем мини-фестивале мы постараемся рассмотреть историю и значение праздника с разных позиций».

В программе фестиваля:

лекция об анти-героинях в литературе;

читка повести Натальи Баранской «Неделя как неделя» с последующим обсуждением;

ток-шоу «Что мы отмечаем 8 марта?» с участием активисток феминистского движения, модератор — культуролог, методист образовательных программ в области современного искусства Мария Сарычева.

Вход на все события свободный, без регистрации. Адрес библиотеки имени Н.А. Некрасова: Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14.







