Московская библиотека отметит 8 марта фестивалем© ЦУН Библиотека им. Н.А. Некрасова
8 марта в библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится фестиваль, посвященный Международному женскому дню.
«8 марта в качестве государственного праздника достался нам в наследие от СССР. Как и многие другие советские традиции, сегодня 8 марта находится в символическом кризисе: что мы отмечаем и чествуем? Наступление весны? Красоту? Материнство? Равноправие? Роль женщин в истории? Независимость? — пишут организаторы фестиваля на его странице в фейсбуке. — На нашем мини-фестивале мы постараемся рассмотреть историю и значение праздника с разных позиций».
В программе фестиваля:
- лекция об анти-героинях в литературе;
- читка повести Натальи Баранской «Неделя как неделя» с последующим обсуждением;
- ток-шоу «Что мы отмечаем 8 марта?» с участием активисток феминистского движения, модератор — культуролог, методист образовательных программ в области современного искусства Мария Сарычева.
Вход на все события свободный, без регистрации. Адрес библиотеки имени Н.А. Некрасова: Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14.
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