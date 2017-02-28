К Зое Световой пришли с обыском© Василий Петров
Сегодня, 28 февраля, в Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к журналистке и правозащитнице Зое Световой.
Как сообщил в фейсбуке ее сын Тимофей Дзядко, обыск начался около 11:00 мск и связан с делом ЮКОСа и «Открытой России».
Он проводится «в целях отыскания разных доказательств... сейчас перекачивают информацию с разных компов и смотрят документы», уточняет с места событий адвокат Световой Анна Ставицкая.
«В квартире Зои примерно десять человек и следователь Следственного комитета РФ», — пишет она.
Обыск у Световой проводится с целью сбора материалов и доказательств по эпизоду об отмывании средств в рамках «большого дела ЮКОСа», подтвердил «Интерфаксу» неназванный «источник, знакомый с ситуацией».
Он назвал обыск «обычной рутинной процедурой, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом». «Обычная техническая работа. Много шума из ничего», — заявил он.
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