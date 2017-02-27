В Москве пройдет премьера «Реквиема» Александра Маноцкова© Детский хор «Аврора»
15 марта в Московском международном доме музыки (ММДМ) состоится мировая премьера сочинения Александра Маноцкова «Requiem, или Детские игры», написанного для детского хора.
«Знакомый по сотням сочинений ритуал превращен в действо, спектакль. Ребенок шаг за шагом "проигрывает" сюжеты, которые на самом деле являются подлинным скрытым стержнем многих детских игр», — говорится в сообщении на сайте ММДМ.
Произведение Александра Маноцкова прозвучит в исполнении хора «Аврора» Детской школы искусств имени В.В. Крайнева под руководством Анастасии Беляевой.
О «Реквиеме» говорят участники хора: «Я думаю, что эта музыка удивительная и необычная», «это нечто новое, такого мы еще не пели, мне нравится, что мы поем о серьезном просто, иногда даже весело», «"Реквием" — это страшная игра. Все дети, поющие его — ангелы. А все хлопки и звуки — зло (нечистая сила)». «Я думаю, что во всем произведении воюют добро и зло. А кто победит — не известно никому...».
Перед премьерой, в начале концерта автор исполнит несколько русских духовных стихов.
новости
Вчера
18:18Открылся первый сезон литературной премии «Лицей»
17:48В Москве пройдет премьера «Реквиема» Александра Маноцкова
14:58Россияне отметили повышение качества отечественного кино
14:07В Екатеринбурге поставили спектакль по чеченским дневникам Полины Жеребцовой
11:45Фильм об узниках «Перми-36» покажут в ЦДК
8:27Вручены «Оскары»
23 февраля 2017
22 февраля 2017
19:07Мини-ретроспектива Михаила Ромма пройдет в Москве
17:53К юбилею Родиона Щедрина в Мариинке поставили его первую оперуВсе новости