В Москве пройдет премьера «Реквиема» Александра Маноцкова

15 марта в Московском международном доме музыки (ММДМ) состоится мировая премьера сочинения Александра Маноцкова «Requiem, или Детские игры», написанного для детского хора.

«Знакомый по сотням сочинений ритуал превращен в действо, спектакль. Ребенок шаг за шагом "проигрывает" сюжеты, которые на самом деле являются подлинным скрытым стержнем многих детских игр», — говорится в сообщении на сайте ММДМ.

Произведение Александра Маноцкова прозвучит в исполнении хора «Аврора» Детской школы искусств имени В.В. Крайнева под руководством Анастасии Беляевой.

О «Реквиеме» говорят участники хора: «Я думаю, что эта музыка удивительная и необычная», «это нечто новое, такого мы еще не пели, мне нравится, что мы поем о серьезном просто, иногда даже весело», «"Реквием" — это страшная игра. Все дети, поющие его — ангелы. А все хлопки и звуки — зло (нечистая сила)». «Я думаю, что во всем произведении воюют добро и зло. А кто победит — не известно никому...».

Перед премьерой, в начале концерта автор исполнит несколько русских духовных стихов.



