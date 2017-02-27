Россияне отметили повышение качества отечественного кино

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство жителей России считает, что за последние два года качество российского кино выросло.

Исследование в форме персонального формализованного интервью проводилось по заказу Фонда кино в декабре и январе в кинотеатрах 10 городов РФ.

«Более половины участников опроса (58%) констатируют, что качество российского кино за последние два года улучшилось», — заявил на пресс-конференции в Москве директор ВЦИОМ Константин Абрамов, передает ТАСС.

«Доля зрителей, отметивших положительную динамику качества российских фильмов, выше в категории завсегдатаев-киноманов и лидеров мнений, определяющих в компании, на какой фильм идти», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ, где опубликованы результаты опроса.

Более три четверти (77%) респондентов готовы не ждать сеанса зарубежного фильма, а «пойти в кино на российский фильм прямо сейчас». «Только 17% респондентов предпочтут подождать начала интересного им зарубежного фильма или уйдут из кинотеатра», — отмечает ВЦИОМ. При этом на страну производства при выборе фильма ориентируются лишь 9% из опрошенных зрителей.

Также опрос показал, что для россиян «поход в кино является самым распространённым способом проведения досуга». Самым популярным ответом на вопрос о частоте посещения кинотеатра стал «1–2 раза в месяц», его дали 46% респондентов.



