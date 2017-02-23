Умер Алексей Петренко

22 февраля в Москве в возрасте 78 лет умер актер театра и кино Алексей Петренко.

Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Алексей Васильевич Петренко родилося в 1938 году в селе Чемер Черниговской области, в 1961 году окончил Харьковский театральный институт, в том же году стал актером Запорожского музыкально-драматического театра имени Щорса, в 1963–1964 годах работал в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе.

C 1964 года играл в Ленинградском театре имени Ленсовета, с 1977 года — в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1978 года — во МХАТа, в 1982–1986 годах работал с Анатолием Васильевым, в 1991–1992 годах — в театре «Школа современной пьесы».

В конце 1960-х начал сниматься в кино, в фильмографии актера почти 80 фильмов, в том числе «Двадцать дней без войны» (1976), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Ключ без права передачи» (1976), «Женитьба» (1977), «Прощание» (1981), «Агония» (1981), «Жестокий романс» (1984), «Слуга» (1988), «Присутствие» (1992), «Сибирский цирюльник» (1998), «В августе 44-го...» (2000), «12» (2007), «Похороните меня за плинтусом» (2009).



