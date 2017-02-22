Мини-ретроспектива Михаила Ромма пройдет в Москве

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С 1 марта по 29 марта в московском кинотеатре «КАРО 9 Атриум» сеть кинотеатров «КАРО» и Московская школа кино в проекте «КАРО.Арт» представят мини-ретроспективу фильмов Михаила Ромма.

В ее программе четыре работы режиссера: героическая драма «Тринадцать» (1936), историко-биографическая картина «Ленин в Октябре» (1937), военные драмы «Человек №217» (1944) и «Убийство на улице Данте» (1956).

«Каждую неделю известный киновед, куратор курса "Современное кино" Московской школы кино Всеволод Коршунов вместе с приглашенным экспертом будут после просмотра фильма анализировать его с точки зрения культурно-исторического контекста, разбирать особенности киноязыка и почерка режиссера и других создателей картин, а также рассказывать о значении работы и ее влиянии на дальнейший кинопроцесс», — сообщают организаторы.

Экспертами выступят: культуролог, профессор ВШЭ Ян Левченко, историк кино Евгений Марголит, киновед, культуролог, телеведущий Андрей Шемякин, историк кино, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства Наталья Нусинова.

COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на показы и обсуждения всех четырех фильмов мини-ретроспективы Ромма в кинотеатре «КАРО 9 Атриум».



