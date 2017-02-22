В России созданы информационные войска

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Сегодня, 22 февраля, выступая в Госдуме министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций. Они будут заниматься контрпропагандой.

«Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее», — сказал Шойгу в ответ на вопрос о необходимости воссоздания управления, занимавшегося контрпропагандой, передает «Интерфакс».

«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», — подчеркнул министр обороны.

Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

В 2013 году сообщалось, что в 2014 году в ВС РФ будет создан новый род войск — киберкомандование для противодействия виртуальным угрозам.

10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование международной компании Zecurion Analytics писал, что Россия входит в топ-5 стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами. Численность российских кибервойск оценивалась в тысячу человек, а их ежегодное финансирование — в $300 млн.



