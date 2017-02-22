В Ингушетии запретили памятники Сталину

Мемориал в виде девяти горских башен, посвященный жертвам репрессий и геноцида (количество башен символизирует девять депортированных народов). Назрань, Республика Ингушетия © Тимур Агиров / © Тимур Агиров / ru.esosedi.org

Сегодня, 22 февраля, депутаты Народного собрания Ингушетии в первом чтении единогласно приняли законопроект, запрещающий увековечение памяти Иосифа Сталина на территории республики.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народного собрания Республики Ингушетия.

«Проект закона предусматривает запрет на увековечение памяти Иосифа Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы, в том числе и ингушей», — пояснили в пресс-службе, уточнив, что запрет распространяется не только на установку бюстов и памятников, но и на присвоение имени Сталина населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещение его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий.

23 февраля исполняется 73 года со дня депортации ингушского и чеченского народов. В этот день в 1944 году 91 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в «измене родине». В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения.

Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа — более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.



