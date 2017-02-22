Заявление Международного Мемориала

© Марш Бориса Немцова / Facebook

Сегодня, 22 февраля, международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» выступило с заявлением в связи со второй годовщиной убийства Бориса Немцова.

COLTA.RU приводит заявление полностью:





Два года назад, в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в центре Москвы, в сотне метров от Кремля был застрелен Борис Немцов.

Это было политическое убийство, не первое в посткоммунистической России, но нет никаких гарантий, что последнее. Очевидна ответственность российской власти за насаждение в стране атмосферы ненависти к любому инакомыслию. Именно эта ненависть движет убийцами.

26 февраля, накануне второй годовщины убийства, в Москве пройдет «Марш Бориса Немцова». Его участники намерены почтить память Бориса Немцова, потребовать наказания не только исполнителей, но и заказчиков этого преступления и других политических убийств в России, потребовать освобождения политических заключенных, прекращения преследования инакомыслящих и установления твердых гарантий гражданских и политических свобод в стране.

Марш пройдет от Страстного бульвара по Бульварному кольцу и затем — по проспекту Академика Сахарова (почти до пересечения с Садовым кольцом).

Сбор участников — с 13:00 до 14:00 в начале Страстного бульвара (м. Пушкинская, Тверская, Чеховская). Начало движения — в 14:00.

Оргкомитет Марша согласовал маршрут и время с московскими властями.

Общество «Мемориал» призывает всех, кому небезразлично будущее России, прийти на этот Марш или присоединиться к акциям в память о Борисе Немцове в других городах.

Правление Международного общества «Мемориал»

22 февраля 2017 года