В Москве покажут «Out 1» Жака Риветта

С 11 по 18 марта на Малой сцене Электротеатра «Станиславский» состоятся показы фильма классика французской «новой волны» Жака Риветта «Out 1: Не прикасайся ко мне» (1971/1990).

Как сообщает сайт театра, Электротеатр «Станиславский» впервые показывает фильм в России.

Программу представят кинокритик и куратор Борис Нелепо совместно с киноклубом «Сине Фантом».

Специальный гость показов — актер Жан-Пьер Лео, лауреат почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, снимавшийся у Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Пьера Паоло Пазолини, Аки Каурисмяки, Жана Эсташа, Ежи Сколимовского, Филиппа Гарреля, Бертрана Бонелло и Альберта Серры.

Программа показов (начало в 20:00):

11 марта —.«Out 1: Не прикасайся ко мне. День 1». «От Лили к Тома» (86’), «От Тома к Фредерике» (105’)

—.«Out 1: Не прикасайся ко мне. День 1». «От Лили к Тома» (86’), «От Тома к Фредерике» (105’) 12 марта — «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 2». «От Фредерики к Саре» (104’)

— «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 2». «От Фредерики к Саре» (104’) 13 марта — «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 3».«От Сары к Колену» (102’)

— «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 3».«От Сары к Колену» (102’) 14 марта — «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 4». «От Колена к Полин» (86’)

— «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 4». «От Колена к Полин» (86’) 15 марта — «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 5». «От Полин к Эмили» (96’)

— «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 5». «От Полин к Эмили» (96’) 16 марта — «Out 1: Не прикасайся ко мне. День 6».«От Эмили к Люси» (94’), «От Люси к Мари» (78’)

Кроме того, 17 марта состоится встреча с Жан-Пьером Лео и показ документального фильма «Парижские тайны. Возвращение к Out 1», а 18 марта будет показан альтернативная 253-минутная версия фильма «Out 1: Призрак» (1972).

Проект осуществляется при поддержке Посольства Франции и Французского Института в России



