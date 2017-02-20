На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут объект Николая Полисского

Вечером 25 февраля в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец Калужской области будет сожжен новый объект Николая Полисского «Пирамида» высотой около двадцати метров.

«Масленица построена артелью Никола-Ленивецких Промыслов по проекту Николая Полисского специально для эффектного и долгого горения. — сообщают организаторы. — Это скульптура, которая может быть представлена в своем горящем воплощении, а сам процесс горения и живой огонь предстают соавторами зрелища».

При изготовлении объекта были использованы отходы лесозаготовительной промышленности и некондиционное сено: два лесовоза дерева и три сотни тюков сена, собранного в парке.

Поджигать «Пирамиду» в ходе перформанса «ГероСтратоКастер» будет Герман Виноградов, на счету которого в Никола-Ленивце уже четыре сожженных арт-объекта. Сжигание будет сопровождать импровизация гитариста Павла Додонова.

С утра 25 февраля в программе празднования Масленицы в Никола-Ленивце квест-променад «Никола-Ленивецкие искалки», pop-up студия Никола-Ленивецких Промыслов Дмитрия Мозгунова, а также состязания по масленичным видам спорта: столб, мешки, снежная крепость.



