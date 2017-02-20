В Москве пройдет выставка «Такеда. Боль и Воля»Яна Сметанина. Б. н. (из серии «Живопись»). 2017© Яна Сметанина
С 15 по 30 марта 2017 года в Stella Art Foundation в Москве пройдет выставка современных российских художников «Такеда. Боль и Воля».
Куратор Михаил Сидлин пригласил к участию в выставке группу «МишМаш» (Миша Лейкин и Маша Сумнина), Лизу Морозову, Яну Сметанину, Хаима Сокола, Олега и Ольгу Татаринцевых и Аристарха Чернышева.
«На протяжении столетий тема боли и связанных с ней физических и душевных переживаний привлекала художников и мыслителей. И в современном искусстве эта тема является одним из ключевых понятий. Проблема физического страдания знакома любому человеку на личном опыте, будь то обычная зубная боль или тяжелая болезнь», — сообщают организаторы выставки.
«В отличие от своих предшественников, современные художники нередко стремятся не только переосмыслить болезненные ощущения, но и пережить их. Этот факт значительно меняет и общий настрой произведений — на смену покорности и страху приходят борьба и преодоление. Сегодня искусство способно не только вызывать переживание, но осмыслять его. Таким образом, художественные произведения могут научить общество сочувствию к ближнему, а значит, помочь страдающему человеку».
Выставка проводится в рамках социально-культурной акции «Art/Help» фармацевтической компании «Такеда»
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