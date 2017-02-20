Роскомнадзор составил предварительный список новостных агрегаторов

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Сегодня, 20 февраля, на сайте Роскомнадзора опубликованы названия первых шести информационных ресурсов, которые могут быть внесены в реестр новостных агрегаторов.

Это «Яндекс», «Новости Google», «Новости Mail.ru», «Рамблер/новости», «СМИ2» и «MSN Россия».

Как сообщает Роскомнадзор, администрации перечисленных сайтов направлены уведомления о необходимости до 21 февраля предоставить сведения о суточной посещаемости.

«После анализа и проверки предоставленных сведений о посещаемости агрегаторы, которые посещают более одного миллиона пользователей в сутки, должны будут предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать владельца новостного агрегатора», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Затем Роскомнадзор решит, включать ли тот или иной ресурс в реестр новостных агрегаторов. Владельцев тех, кто войдет в реестр, уведомят об этом и напомнят о новых требованиях законодательства в отношении новостных агрегаторов.

Принятый прошлым летом Госдумой закон с 1 января 2017 года вводит особый правовой режим для новостных агрегаторов с посещаемостью более миллиона человек в сутки. На их владельцев возлагается ответственность за распространяемую информацию, а также вводятся внесудебные меры по пресечению распространения недостоверной информации по жалобе уполномоченных органов.

Новые правила не распространяются только на новости СМИ, официально зарегистрированных в России.



