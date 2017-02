«НЛО» и ЕУСПб приглашают к участию в гуманитарной конференции

Редакция журнала «Новое литературное обозрение» и Европейский университет в Санкт-Петербурге объявили о приеме заявок на вторую конференцию в рамках совместной программы «Антропологизация гуманитарных и социальных наук».

Конференция «Достоинство как историческое понятие и центральная категория нашего времени» (Dignity as a Historical Concept and as a Key Category of our Time) пройдет в Москве со 2 по 4 июня. Приглашенный спикер — директор центра гуманитарных исследований Гарвардского университета профессор Хоми Баба.

Участникам конференции предлагается обсудить понятие достоинства (и связанные с ним категории чести, доблести,унижения, поругания и т.д.) как историческую категорию и как болевую точку современности. Проблематизацию исторического понятия достоинства организаторы предполагают рассмотреть с самых разных сторон: с философской, культурологической, лингвистической (включая наследие классических языков), политической, социальной.

Заявки на участие, содержащие название и тезисы доклада (не менее 3000 знаков с пробелами) и краткое CV, до 31 марта принимаются по адресу sasha.volodina@gmail.com.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших заявок. Участники конференции могут рассчитывать на гранты по проезду и проживанию в Москве.

Серия ежегодных международных конференций под общим названием «Слова и вещи: антропологический поворот в гуманитарных и социальных науках» проводятся редакцией журнала «НЛО» и ЕУСПб как площадка для продвижения гуманитарной российской мысли в международное научное сообщество, как инструмент формирования нового поколения ученых-гуманитариев в России, создания условий для становления новых гуманитарных центров в регионах страны, противодействия изоляционистским тенденциям в научной и общественной сфере.