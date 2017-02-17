Путин одобрил продление контракта директора Большого театра

Встреча президента Владимира Путина с министром культуры Владимиром Мединским и генеральным директором Государственного академического Большого театра России Владимиром Уриным. Москва, Кремль, 17 февраля 2017 года © Пресс-служба Президента России

Сегодря, 17 февраля, на встрече в Кремле президент Владимир Путин поддержал предложение министра культуры Владимира Мединского продлить контракт с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.

Стенограмма встречи приводится на официальном президентском сайте.

На просьбу министра культуры поддержать продление контракта, Путин ответил: «Разумеется. С удовольствием это сделаю, конечно поддерживаю».

Урин возглавляет Большой театр с 2013 года. «Мы с министром культуры разговаривали, и, судя по отзывам тех, кто любит театр, вам многое удалось сделать за эти годы», — отметил Путин.

В свою очередь Урин заверил президента в том, что в Большом театре «ситуация абсолютно благополучная» как в финансовом, так и в творческом отношении, отметив, что театр выпускает восемь премьер в год, а среднегодовая заполняемость зала составляет 97,4%, «то есть, по сути, каждый день аншлаг».

Кроме того, гендиректор Большого театра сообщил, что доходы от спектаклей увеличились только от продажи билетов с 1,4 млрд в 2014 году до 2,2 млрд в 2016-м.







