Умер Яннис Кунеллис

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16 февраля в Риме в возрасте 80 лет умер итальянский художник и скульптор греческого происхождения Яннис Кунеллис.

Об этом сообщает Corriere delle sera.

Яннис Кунеллис родился в 1936 году в Пирее, с 1956 года жил в Риме, окончил Римскую академию художеств.

В 1960-х стал одним из создателей и главных представителей движения арте повера. Художники арте повера визуализировали диалог между природой и индустрией, используя промышленные или нехудожественные материалы, хотели освободить творчество от ограничений традиционных форм искусства и художественного пространства.

Оставив живопись, Яннис Кунеллис перешел к использованию таких материалов как уголь, железо, камни, мешки, веревки, и обломки деревьев. В 1967 году принял участие в знаменитой выставке «Arte Povera e IM Spazio» в Генуе.

Яннис Кунеллис начал выставляться еще студентом, впоследствии его выставки проходили в галереях и музеях по всему миру. Во второй половине 1990-х он был профессором Дюссельдорфской художественной академии.

В 1991 и 2011 годах персональные выставки Янниса Кунеллиса состоялись в Москве, в 2013 году художник стал автором сценографического решения оперы Дмитрия Курляндского «Носферату», поставленной Теодоросом Терзопулосом в Пермском театре оперы и балета.



