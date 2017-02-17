Обнаружена кинохроника с Прустом

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Единственное известное исследователями киноизображение Марселя Пруста обнаружено в фильме, снятом в Париже в 1904 году, через девять лет после изобретения кинематографа.

Как сообщает Le Monde, открытие сделал профессор Университета Лаваля в Квебеке Жан-Пьер Сируа-Траан, просматривая свадебную съемку из архива семьи Греффюль, переданного Национальному центру кинематографии и анимации (CNC).

Пруст был знаком с графом и графиней Греффюль, они стали прототипами персонажей его эпопеи «В поисках утраченного времени» герцога и герцогини де Германт.

Фильм посвящен бракосочетанию дочери графини Греффюль, Элен, и Армана де Грамона, герцога де Гиша.

Гости свадебной церемонии, аристократы Сен-Жерменского предместья, спускаются по ступеням парижской церкви Мадлен. На 37-й секунде среди них появляется скромно одетый усатый молодой человек в котелке. По мнению Сируа-Траана, это и есть Марсель Пруст.

Его точку зрения разделяет специалист по Прусту, профессор Сорбонны Жан-Ив Тади «Облик этого человека соответствует известным изображениям писателя, его небрежной манере одеваться. — говорит он. — Я был очень взволнован, просматривая эту архивную пленку, ведь мы впервые можем видеть Пруста в движении!».







