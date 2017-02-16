Художники отправятся на биеннале в Антарктиду

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В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) состоялась презентация проекта Первой международной Antarctic Biennale, которая пройдет в Антарктиде в марте 2017 года с участием художников со всего мира.

Идея биеннале появилась у художника Александра Пономарева, основателя и комиссара Antarctic Biennale, более 10 лет назад во время его первых экспедиций в Антарктиду.

17 марта 2017 года около ста участников проекта — художников, архитекторов, исследователей, писателей и философов — отправятся к берегам континента на борту российского научно-исследовательского судна «Академик Сергей Вавилов».

«Реализация художественных проектов запланирована во время высадок на ледяных берегах континента, в океанических водах, воздушном пространстве Антарктиды, а также на борту корабля. В программе биеннале — исследовательские сессии, поэтические и философские дискуссии, видеоарт программа. — сообщает пресс-служба Antarctic Biennale — Среди главных условий реализации объектов на Белом континенте не только художественная ценность, но и строгое соблюдение экологических требований к осуществлению деятельности в Антарктике».

В биеннале примут участие художники из Японии, Германии, Китая, Аргентины, Испании, Марокко, Великобритании и других стран. Россию будет представлять победитель Премии Кандинского 2016 года Андрей Кузькин.

Результаты экспедиции, как пояснила на презентации в ГМИИ директор Antarctic Biennale Анна Швец, объекты, созданные в области Южного полярного круга, а также фото- и видеодокументация этого путешествия будут впервые представлены в мае в павильоне Антарктиды на 57-й Венецианской биеннале современного искусства.

В экспозицию войдут как работы, выполненные участниками плавания, так и проекты финалистов международного конкурса молодых художников Antarctic Biennale, результаты которого были объявлены на ярмарке современного искусства Art Basel Miami Beach 2016.

По итогам путешествия планируется выпуск документальных фильмов, телевизионных художественных программ, издание иллюстрированных книг и фотоальбомов. Художественные произведения, созданные во льдах Антарктиды, будут экспонироваться на ведущих выставочных площадках и в музеях мира.

Antarctic Biennale проводится под патронажем ЮНЕСКО



