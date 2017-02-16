Роскомнадзор заблокировал Artnet© Artnet
На территории России прекратился доступ к порталу Artnet, одному из главных ресурсов мирового арт-рынка, после того, как Роскомнадзор заблокировал страницу Artnet с работой американского фотографа Джока Стерджеса.
По данным «Роскомсвободы», эта страница была внесена в реестр запрещенных сайтов 15 февраля, ранее были также заблокированы страницы с работами известных фотографов Салли Манн и Гарри Гросса.
Как сообщает The Art Newspaper Russia, страницы заблокированы на основании статьи закона «Об информации», которая, в частности, запрещает распространение детской порнографии. На всех снимках, заинтересовавших Роскомнадзор, были обнаженные или полуобнаженные дети.
6 февраля Роскомнадзор заблокировал страницу сайта аукционного дома Bonhams, на которой также была опубликована фотография Стерждеса.
Прошлой осенью его выставка «Без смущения» в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве была закрыта, после того, как ее блокировали активисты общественной организации «Офицеры России». Член Совета Федерации Елена Мизулина заявляла, что на выставке происходит «публичная демонстрация материалов с детской порнографией», а уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру в связи с необходимостью проверки.
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