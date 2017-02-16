Открыт прием заявок на Премию Кандинского

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До 15 апреля принимаются заявки на участие в 11-м сезоне Премии Кандинского в трех номинациях: «Проект года», «Молодой художник. Проект года» и «Научная работа. История и теория современного искусства».

В номинациях «Проект года» и «Молодой художник. Проект года» рассматриваются художественные произведения, созданные не ранее, чем за 24 месяца до даты окончания приема заявок (в номинации «Молодой художник. Проект года» авторы произведений должны быть не старше 35 лет).

В номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» рассматриваются изданные и неизданные научные работы по истории и теории русского искусства второй половины ХХ века и ХХI века, а также исследования, посвященных тому же периоду, с включением материалов первой половины XX века (например, «сквозные» исследования по русскому искусству всего XX века или XX–XXI веков). Работы в этой номинации должны быть написаны не ранее, чем за 36 месяцев до даты окончания приема заявок.

Победитель Премии Кандинского в номинации «Проект года» получит денежный приз в размере 1,8 млн рублей, в номинации «Молодой художник. Проект года» — 450 тысяч рублей, в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» вознаграждением станет публикация в рамках издательской программы BREUS Publishing на русском или английском языках.

Подробная информация об условиях участия и порядке подачи заявок приводится на сайте Премии Кандинского.



