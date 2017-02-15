ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» проведет в Москве тренинг для журналистов

В воскресенье, 26 февраля, в Москве состоится бесплатный тренинг для журналистов «В ногу со временем: идентичности в СМИ», который организует ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок».

Цели тренинга — повышение профессионализма журналистов и блогеров, информирование их о современном корректном языке в отношении ЛГБТ, развитие диалога и понимания.

Тренинг проведет психолог Мария Сабунаева, в качестве экспертов выступят ЛГБТ-активисты Игорь Кочетков, Антон Макинтош и другие представители ЛГБТ-организаций. Тренинг подготовлен в соавторстве с журналистами Артемом Лангенбургом и Борисом Конаковым.

К участию приглашаются журналисты, редакторы, студенты факультетов журналистики и блогеры. Заявку можно подать до 20 февраля.

Тренинг пройдет с 12:00 до 18:00 часов в одном из лофт-пространств в центре Москвы. На тренинге будет обеспечено питание. Запросы на дополнительную информацию принимаются по адресу info@bok-o-bok.ru.

Для двух авторов лучших текстов, написанных участниками тренинга до 1 июня 2017 года на любую тему, связанную с ЛГБТ в России, будет организована бесплатная шестидневная поездка в Гамбург на ЛГБТ-прайд в августе 2017 года.



