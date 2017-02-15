В Баку открылась арт-резиденция

Фонд поддержки современного искусства Gogova Foundation создал в центре Баку арт-резиденцию, которая призвана содействовать профессиональному диалогу и информационному обмену между художниками из СНГ, Средней Азии и Ближнего Востока.

Как сообщает сайт фонда, задача резиденции — «предоставить молодым художникам пространство и возможность для создания проектов, отобранных экспертным советом, который состоит из ведущих специалистов по современному искусству».

В экспертный совет вошли куратор выставочной программы и постоянной коллекции Центра современного искусства YARAT Суад Гараева, куратор The Armory Show 2017 Джарретт Грегори, президент Gogova Fondation Мариана Губер-Гогова, куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Иноземцева, руководитель выставочного отдела Московского музея современного искусства Алексей Новоселов и заместитель директора дирекции Государственного центра современного искусства Дарья Пыркина.

К открытию выставок в резиденции будут приурочены мастер-классы членов экспертного совета совместно с YARAT.

Заявки на участие в резиденции принимаются от художников не старше 35 лет из стран СНГ, Средней Азии и Ближнего Востока.

Каждому участнику резиденции выплачивается стипендия 1000 евро и выделяется бюджет 1000 евро на реализацию проекта, включая материалы и оплату монтажа.

Продолжительность резиденции в зависимости от сложности проекта составляет 1–2 месяца. Для реализации проекта художник может задействовать два или три этажа выставочного пространства.

Площадкой резиденции Gogova Froundation стало пространство Artwin Gallery Kiçik QalArt в Старом городе Баку. Первый из двух проектов, который будет там показан в 2017 году, откроется в мае.



