Зураб Церетели останется во главе Российской академии художеств

Сегодня, 15 февраля, на пост президента Российской академии художеств (РАХ) вновь избран скульптор Зураб Церетели, возглавляющий академию с 1997 года.

Как сообщает «Интерфакс», на 581-м собрании РАХ за это решение было подано абсолютное большинство голосов, против проголосовали только двое.

Зураб Церетели (р. 1934) известен своими работами в области монументальной скульптуры, среди которых 98-метровый памятник Петру I и 42-метровый монумент «Дружба навеки» в Москве, 16-метровый монумент «Добро побеждает зло» и 30-метровая «Слеза скорби» в Нью-Йорке, двухметровый памятник Марине Цветаевой в Сен-Жиль-Круа-де-Ви и трехметровый медный заяц в Баден-Бадене, увеличенная в 30 раз копия зайца работы Фаберже.

Также Церетели является основателем Московского музея современного искусства, в Москве он руководил строительством храма Христа Спасителя, участвовал в сооружении мемориального комплекса на Поклонной горе и в оформлении Манежной площади.

Критики скульптора обвиняли его в монополизации монументальных проектов в Москве, нарушении стилистического единства города и предлагали демонтировать его произведения, в частности, памятник Петру I.







