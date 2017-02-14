Звезды балета выступят в РАМТе в День святого Валентина

В День святого Валентина, 14 февраля, на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) состоится вечер современного балета «Танцы о любви» с участием ведущих артистов Большого театра, Мариинского театра , Пермского театра оперы и балета и Большого театра Гаваны.

Откроет программу вечера новый одноактный балет хореографа Владимира Варнавы «Видение розы» с петербуржцами Полиной Митряшиной и Александром Челидзе.

Во втором отделении прима Мариинского театра Виктория Терешкина и солист Мариинского театра Александр Сергеев исполнят сцену «Поцелуй» из балета Анжелена Прельжокажа «Парк» на музыку Моцарта.

Дуэт из балета Раду Поклитару «Дождь» исполнят премьер Мариинского театра Игорь Колб и солистка Мариинского театра Алиса Петренко, миниатюру Даниэля Пройетто «Лебедь» на музыку Ольги Войцеховской представит Даниэла Гомес Перес из Большого театра Гаваны.

Также в программе балет художественного руководителя Пермского балета Алексея Мирошниченко «Однажды ночью» на музыку Леонида Десятникова в исполнении солистов Пермского балета Ксении Барбашевой и Александра Таранова и па-де-де из балета «Щелкунчик компания» художественного руководителя балета Монте-Карло Жан-Кристофа Майо в исполнении премьеров Большого Ольги Смирновой и Артема Овчаренко.

Продюсеры проекта «Танцы о любви» — Екатерина Барер и Александр Сергеев.







