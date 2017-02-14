Конкурс Георга Шолти впервые выиграл российский дирижер

© Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского

Дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин победил на VIII Международном конкурсе дирижеров имени Георга Шолти, став первым представителем России, получившим первую премию.

Конкурс проходил с 7 по 12 февраля во Франкфурте-на-Майне. Помимо первой премии в размере 15 тысяч евро, 31-летнему российскому дирижеру присужден приз зрительских симпатий и специальный приз Симфонического оркестра Франкфуртского радио.

Как сообщает сайт Старой оперы Франкфурта-на-Майне, вторую премию (10 тысяч евро) получил 27-летний Уилсон Нг (Китай), третью премию (5 тысяч евро) — 31-летний Фархад Худыев (США).

Международный конкурс дирижеров имени Георга Шолти проводится силами Оркестра Франкфуртской оперы и Симфонического оркестра Франкфуртского радио с 2002 года. Принимать участие в нем могут музыканты не старше 34 лет.

Членами жюри в этом году были руководители ведущих мировых оркестров, таких как Оркестр Тонхалле в Цюрихе и Оркестр Филадельфии, и оперных театров, таких как Франкфуртская опера.







